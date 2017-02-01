الهدف تمكين موظفي «بيتك» من التعامل مع فئة الصم والبكم دون حواجز

اختتم بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامج «لغة الاشارة الكويتية» التدريبي المتخصص لمخاطبة العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة بغية تقديم الخدمات المصرفية لهم وتمكين موظفي «بيتك» من التعامل مع فئة الصم والبكم دون حواجز.

ويجسد البرنامج اهمية جودة الخدمة مع مختلف فئات المجتمع في جميع التعاملات، وهو مبدأ انساني ايضا يضاف الى سجلات «بيتك» بالإنجازات التي تعبر عن اهتمامه بالمجتمع، كما يأتي ضمن متطلبات تدريبية من قبل البنك المركزي والجهات الرقابية المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشمل البرنامج التدريبي الذي استمر من 8-29 يناير، وبلغ عدد المشاركين فيه 11 موظفا وموظفة، موضوعات ومحاور مهمة نظرية وعملية تعنى بالتربية الخاصة والمجالات التي تندرج تحتها، ومعرفة طرق الوقاية والمؤشرات الدالة عليها، وغيرها العديد من المحاور الفرعية الأخرى.

وركز الجانب العملي للبرنامج على الحروف الهجائية الخاصة بالصم، ومجموعة كبيرة من المصطلحات الوصفية والجمل التي يتعامل معها الصم فيما يخص المعاملات المصرفية، بالإضافة الى تدريبات مباشرة تتمثل بإزالة اي عوائق خاصة بالتحاور بين العميل المصاب في قدرته على السمع او النطق والموظف.

كما يشجع البرنامج الهوية اللغوية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عند فهم متطلباتهم وتسهيل انجاز معاملاتهم المصرفية.

وشهد البرنامج التدريبي استجابة كبيرة وتفاعلا من المشاركين بما يعكس رغبتهم في تقديم الخدمات المصرفية لهذه الفئة المهمة في المجتمع تجسيدا للقيم الاجتماعية ولهوية «بيتك» الإسلامية.

ويواصل «بيتك» جهوده الرامية للارتقاء بأدائه بما يخدم جميع شرائح العملاء في إطار علاقة راسخة بين البنك وعملائه وبما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في العمل المصرفي وتقديم الخدمة من خلال سعيه الدؤوب لتقديم افضل البرامج التدريبية بهدف تطوير وتأهيل العنصر البشري الذي هو احد المرتكـزات الأساسية في البنك.