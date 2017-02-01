«الهيئة» تعرض خلال جولتها أبرز برامجها السياحية للكويتيين

تنظم هيئة السياحة السويسرية الثلاثاء المقبل 7 فبراير 2017 ورشة عمل في فندق شيراتون الكويت لعرض أهم البرامج السياحية التي تنتظر السياح الخليجيين عموما والكويتيين على وجه الخصوص خلال العام الحالي، ولاسيما خلال فترة الصيف التي غالبا ما تشهد أعلى معدلات الزيارة.

وتعتبر هذه الجولة التي تنظمها هيئة السياحة السويسرية بصورة سنوية من اهم الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها من اجل العمل على الترويج والتسويق لجميع القطاعات السياحية السويسرية سواء فنادق أو منتجعات أو منتزهات أو مطاعم الى جانب الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تشهدها سويسرا بصورة دائمة.

وتسعى هيئة السياحة السويسرية من خلال هذه الجولة إلى الريف بالكثير من المزايا التي تقدمها سويسرا للسياح الخليجيين وبرنامجها لربيع وصيف 2017 خاصة ان الصيف هذا العام سيكون طويلا بالنسبة للعطلات التي يمكن ان يقضيها الخليجيون في الخارج.

ويضم الوفد السويسري عددا من مسؤولي هيئة السياحة السويسرية وممثلين عن الهيئة وعددا من ممثلي شركات السياحة والفنادق والمنتجعات السويسرية الذين يزورون الكويت ضمن جولة خليجية تشمل عددا من دول المنطقة.

وتعد دول الخليج من أبرز الأسواق التي تجذب اهتمام القطاع السياحي السويسري بسبب نسب النمو العالية التي تشهدها بصورة سنوي، حيث تعد سويسرا من أبرز الدول الأوروبية التي ترتبط تاريخيا بعلاقات سياحية قوية مع دول المنطقة.