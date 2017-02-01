أعلن البنك الأهلي الكويتي عن أحدث عروضه الترويجية التي يقدمها لعملائه خلال شهر فبراير.

يمنح العرض عملاء البنك فرصة تحديث بياناتهم المدنية من خلال أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك والفوز بأحد أجهزة الآيفـون 7 الأربعة التي يقدمها البنك لعملائه ضمن العرض.

وبناء على هذا العرض، يتعين على عملاء البنك الأهلي الكويتي استخدام أجهزة الصراف الآلي المتوافرة لدى فروع البنك للقيام بتحديث بياناتهم الشخصية بعد إدخال البطاقة المدنية.

وسيتم الإعلان عن فائز أسبوعي ضمن هذه الحملة التي تهدف الى تشجيع عملاء البنك على تحديث بياناتهم بكل سهولة ويسر.

وإلى جانب تحديث البيانات، يمكن لعملاء البنك الاستفادة من الخدمات الأخرى المتوافرة من خلال أجهزة الصراف الآلي من بينها سحب وإيداع النقود، وطلب كشف حساب مصغر، وتغيير الرقم السري، وتحويل الأموال لحسابات أخرى.

ويستخدم البنك الأهلي الكويتي أحدث التطبيقات التكنولوجية في القطاع المصرفي من خلال استراتيجية البنك «بنك أسهل» سعيا لتوفير الراحة والأمان لعملائه.