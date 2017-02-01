الشباب أمل الكويت وعلى الحكومة والمؤسسات الخاصة رعايتهم ودعمهم

أعربت المدير العام لشركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري عن سعادتها بنجاح استراتيجية الشركة في احتضان ورعاية الشباب الكويتي من خلال معرض هوريكا 2017، الذي نظمته خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير، تحت رعاية وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وبمشاركة أكثر من 80 شركة ومؤسسة من الشركات الرائدة في مجالات الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية والقطاعات المتعلقة بها من سياحة وشحن وطاقة.

وقالت العنجري إن اللجنة العليا المنظمة للمعرض حرصت على استقطاب الشباب في مختلف فعاليات المعرض، سواء في مسابقات الطهي العالمية أو من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو عبر فريق المتطوعين، لافتة إلى أن رواد المشاريع الصغيرة تمكنوا من الخروج بخبرات كبيرة من الاحتكاك مع الخبراء وأصحاب الشركات الرائدة وصناع السوق وهو ما يعزز من خطواتهم نحو التوسع والتطور وفق رؤى علمية ومنهجية مدروسة.

وأضافت أن مسابقات الطهي العالمية وكذلك ورش نادي هوريكا للطهي تعد نافذة واسعة لاحتضان الشباب في مجالات جديدة، وأفكار متنوعة، وهي مجالات لم تكن متداولة بين أبنائنا سابقا.

أما بالنسبة لفرق المتطوعين، فقالت العنجري إنها تضم مجموعة من خيرة أبناء الكويت، الذين أثبتوا قدراتهم ومهاراتهم في المساهمة باللجان الإعلامية والإشرافية على الأمن وتسجيل الدخول للمعرض بطريقة مثالية لا تقل عن الصورة العالمية التي تخرج عليها المعارض الكبرى، لافتة إلى أن هؤلاء الشباب يتمتعون ليس فقط بالحيوية والنشاط، بل ويمتلكون الكثير من الأفكار الخلاقة، داعية مختلف مؤسسات الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة إلى الحرص على رعاية مثل هؤلاء الشباب باعتبارهم أمل الكويت لقيادة عملية التنمية وتحقيق مستقبل مزدهر.