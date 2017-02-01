تذاكر مخفضة تغطي وجهات مختلفة في كندا وأوروبا

أعلنت الخطوط الجوية التركية، أفضل ناقل في أوروبا للعام السادس على التوالي، والتي تغطي رحلاتها الجوية شبكة واسعة من الوجهات والدول العالمية، عن طرح أسعار استثنائية في درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على متن رحلاتها من مدينة الكويت في الكويت المتوجهة إلى مختلف المدن الكندية والأوروبية.

ويشمل العرض الذي أعلنت عنه الخطوط الجوية التركية الوجهات الأوروبية كل من موسكو، باريس، لندن، برلين، ميونيخ، برشلونة، فرانكفورت، وفيينا، في حين تتضمن التعرفة المخفضة مدينتي تورونتو ومونتريال في كندا.

يتوافر هذا العرض حتى تاريخ 15 فبراير 2017، ويسري على الرحلات المجدولة من 6 فبراير حتى 31 ديسمبر 2017.

وسيتمكن المسافرون من إجراء حجوزاتهم والاستفادة من مجموعة واسعة من التذاكر بأسعار مخفضة، تتضمن 353 رحلة ذهاب وعودة من منطقة الخليج العربي، 315 منها إلى المدن الكبرى في أوروبا، و38 رحلة إلى مدينتي مونتريال وتورونتو في كندا.

وسيتمكن المسافرون من مدينة الكويت الحصول على تذاكرهم إلى كندا بسعر 859 دينارا في درجة رجال الأعمال وبـ 246 دينارا للدرجة السياحية.

إضافة إلى الوجهات في أوروبا التي تبدأ من 379 دينارا على درجة رجال الأعمال وخصومات تصل إلى 60% على متن الدرجة السياحية بسعر 123 دينارا.