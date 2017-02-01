غازي: هذا الوقت هو الأنسب لإقامة مشاريع متميزة في أسواق جديدة لجذب انتباه العميل

أعلنت شركة 3D العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وقالت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة هبة غازي إن الشركة تأسست لتصبح إحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والإمارات والتي يشرف على التطور والارتقاء بها كادر مهني متخصص من نخبة المديرين التنفيذيين والموظفين ذوي الخبرة العقارية المتأصلة.

وتابعت: وضعنا في مقدمة أولوياتنا بناء علاقات عمل متينة تقــــوم علــى مبادئ من الشراكة تتفق على المصالح والأهداف، ونعمل على تقديــــم حزمة منوعة من الخدمات الشاملة والمنتجات العقارية المتكاملة تستهدف أعلى العوائد بأقل نسبة من المخاطر وتوفير فرص لتطوير العقار والاستثمار.

ولفتت غازي إلى أن من أكبر مساهمي الشركة هما «شركة جرين هيلز»، إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط و«شركة بلو تشيز» سعيا لتقديم أنشطة قوامها التنوع والابتكار والقيمة المضافة.

وأكدت ان شركة 3D العقارية توفر حزمة متباينة من 3 منتجات وخدمات لقاعدة عملائها العريضة وتشمل التسويق العقاري وإدارة أملاك الغير، قسم المباني الذكية، وكيل تعليمي للجامعات الأسترالية، حيث ان شعار الشركة هو «كل ما هو جديد ومفيد».

وبينت ان ما يميز الشركة هو إرساء وجود قوي ومؤثر للشركة في الأسواق الواعدة للتطوير العقاري، وكذلك تلبية احتياجات العملاء في عقاراتنا وتزويدهم بما يفوق توقعاتهم.

وتابعت: تحظى شركة «3D العقارية» بخبرات طويلة ومعرفة عميقة لسوق العقار في المنطقة الخليج والشرق الأوسط، ونحن نفتخر بتفرد مهاراتنا العملية وتميز مواردنا البشرية واستثنائية ما نعده من دراسات وبحوث تحليلية تخدم سوق العقار.

وأكدت غازي ان هذا الوقت هو الأنسب لإقامة مشاريع متميزة في أسواق جديدة لجذب وانتباه العميل، إذ تعتزم الشركة تكرار التجربة الناجحة في مشاريع أخرى غير مسبوقة حول العالم في آسيا وافريقيا وأوروبا، ألمانيا، برلين.

وأشارت إلى أن الشركة تطرح مشروع مجمع سكني حديث متكامل الخدمات في قلب العاصمة برلين يحتوي على 266 شقة متعددة المساحات ذات تصميمات أنيقة من الداخل والخارج وتشطيبات عالية الجودة باستخدام معايير طاقة حديثة مصرح بها من بنك التنمية الألماني.

وعن مشروع دبي قالت غازي إن المشروع عبارة عن وحدات سكنية في قلب نخلة جميرا مركز العقارات السكنية المتميزة والفنادق الراقية ومقر للفعاليات الرياضية والحفلات والأنشطة الترفيهية والاحتفالات.

أما عن دولة بلغاريا - BANSKO & BURGAS لفتت غازي إلى مشروع مدينة بانسكو BANSKO احد اكبر وأهم المنتجعات الشتوية في بلغاريا، مقر دولي لألعاب التزلج على الجليد، وكذلك مشاريع في بريطانيا مانشستر، تايلند بتايا.