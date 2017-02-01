أعلنت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، عن إطلاق حملة «وزع هديتك على كيفك» بمناسبة الأعياد الوطنية وموسم التسوق في فبراير لهذا العام.

ويتيح هذا العرض لجميع محبي سيارات شفروليه فرصة ممتازة الحصول على هدية بقيمة تصل الى 1000 دينار، ويستمر العرض خلال شهر فبراير مما يجعله فرصة رائعة لاختيار السيارة المفضلة من مجموعة سيارات شفروليه الغانم.

فعندما يتلقى العميل هديته، يمكنه أن يوزعها على إكسسوارات من كرومزون، عقد صيانة لغاية 5 سنوات، أو مبلغ إضافي فوق قيمة التثمين.

وهذا يعني أنه يمكن أن تكون قيمة الهدية بالكامل من كرومزون أو عقد الخدمة أو التثمين، كما يمكن توزيع القيمة على أكثر من واحدة حسب القيمة التي يحددها العميل، ما يمنحه حرية ومتعة أكثر في الاختيار ليضيف لأعياد فبراير سببا آخر للاحتفال بهذا الشهر مع شفروليه الغانم.

وجدير بالذكر أن العرض يسري على سيارات تاهو، سيلفرادو، إمبالا، تراكس، كروز وأفيو.

وتعتبر شفروليه تاهو، أسطورة القوة بمحرك V8 بسعة 5.3 ليترات وقوة 355 حصانا الذي يعتبر من أقوى المحركات في فئتها وبمواصفات تضيف الرفاهية إلى الأداء، وفرصة اختيار باقة الاكسسوارات الأصلية لتعكس أسلوبك.

أما مع شاحنة سيلفرادو، فمهما كانت وعورة الطريق، فأنت من تتحكم في القيادة مع مواصفات تقنية وأداء لا تصدق.

ومع إمبالا تجتمع الرفاهية مع الأداء بمحرك V6 والفخامة والرحابة، تكون أنت في قلب التميز، في إمبالا الجديدة.

وتجمع شفروليه كروز في مواصفاتها التكنولوجيا والأمان، وفي شكلها وحيويتها تجتمع الراحة والقوة لتكون سيارة ذكية لكل مدينة.

أما تراكس فهي ذكية في تصميمها ومواصفاتها لتكون الاختيار الأمثل للحياة اليومية ومتعة التنزه في عطلات نهاية الأسبوع.

وما زالت شفروليه أفيو أيقونة من الأناقة البسيطة دون أن تضحي بالتكنولوجيا والسلامة والراحة لتجعل قائدها الأذكى باختيارها.

ومع هذا العرض المميز فإن فبراير يصبح التوقيت الأمثل لاقتناء واحدة من هذه السيارات الجديدة من خلال زيارة أحد معارض شفروليه الغانم في الشويخ، الري (صفاة الغانم)، شرق، الفحيحيل والأحمدي.