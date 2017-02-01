عرضت موديلات المجموعة F من لكزس GS F وRC F

شاركت مؤسسة محمد ناصر الساير، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة ولكزس، في معرض GulfRun وهو معرض سنوي للسيارات الرياضية، والذي أقيـــــم فـــي منتجع صحارى فـــي مجمع مروج من خلال عرض موديلات المجموعة F من لكـــزس، GS F وRC F.

وتجسد مركبة GS F فلسفة المجموعة «F» التي تعني تجاوب ديناميكي سريع، كفاءة عالية وأداء يومي لا مثيل له على الطرقات وحلبات السباق بإمكان الجميع الاستمتاع بها، كما تعتبر أول موديل سيدان في مجموعة «F» منذ إطلاق IS F في 2007.

وفي عام 2014، أرست RC F معايير جديدة لفئة السيارات الفخمة عالية الأداء في الشرق الأوسط من خلال محرك الأداء القوي V8 المصمم لإثارة السائقين من خلال التوليفة الفريدة لمظهر مثير ومتعة القيادة.

«قوة لكزس» «F»

عندما تختبر قوة لكزس، يمكنك أن تجد محرك توربو مصمم بطريقة مبتكرة وفعالة، ومحرك هايبرد قوي بشكل مختلف أو مجموعة F المشبعة بالأدرينالين.

تم اختبار محركات لكزس توربو على نطاق واسع في ظروف الطريق المختلفة والظروف البيئية الصعبة.

محرك توربو الموجود في كل موديل من موديلات لكزس هو عبارة عن محرك رباعي الاسطوانات سعة ليترين، ينتج 235 أو 241 قوة حصانية و258 رطل - قدم من عزم الدوران.

لكزس هايبرد

جدير بالذكر أن هناك أكثر من مليون مالك لسيارات لكزس هايبرد حول العالم منذ عرض أول مركبة هايبرد فاخرة في العالم، RX 400h، للبيع في أبريل 2005.

حيث تم تحقيق هذا الانجاز الكبير من خلال التزام لكزس القوي بتكنولوجيا الهايبرد منذ أكثر من عقد من تطوير الخبرات وإنتاج مجموعة واسعة من موديلات الهايبرد.

وخلال 10 سنوات من التكنولوجيا المثبتة فعاليتها، قدمت لكزس هايبرد مجموعة حلول ناجحة لعملائها اليوم، من خلال تقديم أداء لا يمكن المساومة عليه وتجربة قيادة ممتعة، أعادت لكزس تعريف معالم مركبات الهايبرد الفاخرة.

تجربة مبهرة

حرفية «تاكومي» تكمن خلال جميع تصاميم لكزس حيث يتم الاعتماد على خبرات عالية مجتمعة لتحقيق هدف واحد ألا وهو الإتقان. وكحصيلة لذلك، جميع موديلات لكزس تتميز بالإتقان حتى في أدق التفاصيل وباستخدام التكنولوجيا المتطورة لتقديم تحفة هندسية.

أما مجموعة سيارات التيربو بإبداعاتها الهندسية ومجموعة الهايبرد «ثنائية المحرك» بطاقتها المتجددة ومجموعة القوة F التي تطلق الأدرينالين بأدائها الرياضي فقد صممت جميعها لتمنحك قمة الأداء الأمثل المفعم في قوة الأداء.

أما مبدأ «أوموتيناشي» فيقوم على تقديم خدمة عملاء غير مسبوقة، حيث يفتخر فريق لكزس المؤهل ذو الخبرة العالية في مجال السيارات بتمثيل لكزس، ويحرص كل فرد منهم على أن تكون تجربة عملاء لكزس في غاية الراحة ولا تنسى من خلال خدمة مميزة لكل عميل.