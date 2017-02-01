نواف الصباح: نتوقع استكمال الاستحواذ في تايلند خلال فبراير الجاري

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) توقيع اتفاقيات استحوذت بموجبها على حصص في تايلند وعدد من الحقول في النرويج لترفع إنتاجها الى اكثر من 100 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «كوفبك» الشيخ نواف الصباح لـ «كونا» ان الانجاز الذي حققته الشركة بالاستحواذ على حصص تايلند وكذلك على حصص في النرويج الشهر الماضي سيرفع الإنتاج الإجمالي لـ «كوفبك» الى أكثر من 100 ألف برميل نفط مكافئ يوميا وذلك لأول مرة في تاريخ كوفبك.

وأوضح ان «كوفبك تايلند هولدينجز بي تي إي المحدودة» التابعة لـ «كوفبك» وقعت اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص استكشافية لشركة «شل انتجريتد غاز تايلند بي تي إي المحدودة» التي تمتلك حصصا استكشافية وإنتاجية تقع في المنطقة البحرية قبالة خليج تايلند، وذلك من شركة «بي جي آسيا باسيفيك هولدينجز بي تي إي المحدودة» وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة رويال دتش شل.

وذكر انه تم توقيع الاتفاقية مقابل 900 مليون دولار بتاريخ نفاذ اعتبارا من الاول من يناير 2016، موضحا ان الأطراف اتفقت بموجب الاتفاقية على توزيع مناسب لتكاليف عملية تفكيك مرافق الإنتاج المساندة.

وبين ان الحصص المستحوذ عليها تشتمل على حصة غير تشغيلية بنسبة 22.2% في الامتيازات العائدة لحقل «بونجكوت» للغاز والمكثفات ومنطقة بونجكوت الكبرى.

وقال الشيخ نواف انه من المتوقع أن يستكمل هذا الاستحواذ في فبراير 2017 بعد الانتهاء من الإجراءات المتبقية.

وأفاد بأن شركة «كوفبك النرويج إي إس» استكملت في 21 ديسمبر 2016 عملية الاستحواذ على حصص استكشافية وإنتاجية وتحت التطوير من شركة «توتال إي أند بي نورج إي إس» وتقع في الجرف القاري النرويجي في منطقة غريتر سليبنر.

وأوضح أن شركة «توتال إي أند بي نورج إي إس» هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة «توتال إس إي» مقابل 300 مليون دولار وذلك بتاريخ نفاذ اعتبارا من 1 يناير 2016. وقال الشيخ نواف ان الحصص التي تم الاستحواذ عليها في السواحل النرويجية في منطقة غريتر سليبنر تتكون من عدة أصول هي حصة بنسبة 15% في مشروع «جينا كروغ» التطويري والمتوقع أن يبدأ إنتاجه النفطي في الربع الثاني من 2017، وحصة بنسبة 9.4% في حقل سليبنر فيست المنتج.

وأضاف أن من الأصول حصة بنسبة 10% في حقل «سليبنرأوست» المنتج وحصة بنسبة 6.2% في مشروع «أوتجارت» التطويري وحصة بنسبة 21.8% في مشروع إيرين الاستكشافي.