أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوپيك من النفط يتجه للهبوط أكثر من مليون برميل يوميا هذا الشهر، بما يشير إلى بداية قوية للمنظمة في تنفيذ أول اتفاق لها في 8 سنوات على خفض الإمدادات.

ومقارنة مع المستويات التي اتفقت الدول على خفض الإنتاج منها - وهي مستويات أكتوبر في معظم الحالات - فذلك يعني أن أعضاء أوپيك خفضوا الإنتاج بواقع 958 ألف برميل يوميا من حجم الخفض الذي تعهدوا به والبالغ 1.164 مليون برميل يوميا وهو ما يعكس التزاما نسبته 82% بالاتفاق.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) اتفقت على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليــون برميل يوميا بدءا من الأول من يناير في أول اتفــاق مــن نوعه منذ عام 2008 بهدف تعزيز أسعــار النفط والتخلص من تخمة المعــروض.

وأشار المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع إلى أن متوسط إمدادات 11 دولة عضوا بأوپيك يشملها الاتفاق بلغ 30.01 مليون برميل يوميا في يناير انخفاضا من 31.17 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

ويستند مسح «رويترز» إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية وبيانات تومسون رويترز ومعلومات من مصادر بشركات نفط وأوپيك وشركات استشارية.