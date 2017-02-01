صرح محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/1/2017 على افتتاح فرع ثان لمصرف الراجحي في الكويت.

وتأتي هذه الموافقة بناء على الطلب المقدم من البنك المذكور واستيفاء مجموعة الشروط والمتطلبات التي تضمنتها قواعد وأسس فتح أكثر من فرع للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت، والمعتمدة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2014، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم (3) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية الصادر بتاريخ 29/1/2014.

ويسمح هذا القانون للبنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في الكويت بفتح فرع أو أكثر طبقا للقواعد والأسس التي يضعها مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

وقد أشار المحافظ إلى أن الموافقة الصادرة لمصرف الراجحي بافتتاح فرع ثان له في الكويت تعتبر الثانية منذ صدور القانون رقم (3) لسنة 2014 المشار إليه، حيث سبق الموافقة بتاريخ 21/10/2014 على افتتاح فرع ثان لبنك قطر الوطني في الكويت.



هذا، وقد أعرب محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل في ختام تصريحه الصحافي عن أمله في أن يؤدي قيام البنوك الأجنبية بافتتاح أكثر من فرع إلى زيادة المنافسة بين البنوك المحلية وبما يدفعها جمعيا نحو تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتميزة للعملاء، وذلك بالإضافة إلى ما يترتب على افتتاح هذه الفروع من زيادة فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية في مجالات العمل المصرفي.