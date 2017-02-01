أعلنت مجموعة زين عن تعيين علي الزاهد رئيسا تنفيذيا لشركة زين العراق، على أن يبدأ ممارسة مهام عمله رسميا اعتبارا من الأول من فبراير 2017.

وذكرت «زين» في بيان صحافي أن الزاهد الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «زين العراق» يتمتع بمسيرة مهنية تصل إلى 17 عاما في قطاع الاتصالات، والاستشارات الإدارية، حيث عمل في شركات أورانج النمسا، وO2 ألمانيا (تليفونيكا)، كما أنه يمتلك تجارب عملية ناجحة في دفع خطط نمو الأعمال، وتطوير الاستراتيجيات، والمجالات التجارية والتسويقية في أسواق أووربا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة أن الزاهد من القيادات التنفيذية لشركة «زين العراق»، والتي انضم لها قبل 3 سنوات، حيث لعب دورا حيويا ومحوريا على صعيد نمو الأعمال في المجالات التجارية، وقطاعات التسويق والمبيعات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة زين العراق محمد الجرجفجي في تعليقه على هذا القرار «الزاهد من القيادات العراقية الموهوبة، والتي أثبتت نفسها في صناعة الاتصالات، حيث أبدى مرونة في التعامل مع التحديات التي تشهدها صناعة الاتصالات على صعيد الخطط التشغيلية والمنافسة المحتدمة من جانب، وتحديات الظروف الاستثنائية التي تشهدها السوق العراقية من جانب آخر، حيث لعب دورا رئيسيا مع الإدارة العليا خلال هذه المرحلة».

وأضاف الجرجفجي قائلا «نتطلع إلى أن يساهم علي الزاهد في إثراء خططنا التشغيلية للمرحلة المقبلة».

من ناحتيه، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجنهايمر: «يمتلك الزاهد سجلا غنيا من الخبرات في مجالات التكنولوجيا، وتطوير الأعمال والاستراتيجيات، وكلنا ثقة أن قيادته للإدارة التنفيذية في «زين العراق»، سوف تساعد الشركة للعبور إلى المرحلة التالية من تطوير أعمالها».