أفاد تقرير صادر عن «بيتك كابيتال» بأن القيمة العادلة لسهم شركة المزايا القابضة تتراوح بين 170 و175 فلسا. (اعلى بـ 35% عن سعر السوق).

وجاء التقييم الحقيقي للسعر العادل للسهم بناء على محفزات النمو التي تنطوي عليها الاستثمارات الحالية لشركة المزايا، والتي تتركز في كل من الكويت والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين وتركيا، بالإضافة إلى الأرباح المتكررة التي تولدها العمليات التشغيلية الرئيسية ذات العلاقة بعوائد التأجير وبيع الوحدات العقارية.

ووفقا للتقرير فإن التقييم جاء ليعكس أداء المزايا في عام 2016 والتوقعات المستقبلية للسنوات الثلاث القادمة بأسلوب متحفظ لم يأخذ في عين الاعتبار سوى الربحية الناجمة عن المشاريع الحالية تحت التطوير، مستثنيا المشاريع الجديدة التي تزمع الشركة تطويرها على غرار مشروع شرق في الكويت التي قامت الشركة بالفعل بشراء الأرض وبدأت أعمال التصميم علاوة على مشروع «كيو زون» في الإمارات والذي أتمت الشركة أعمال التصاميم إيذانا ببدء التنفيذ.

وقال التقرير أن السهم يستمد قوته من قدرة الشركة على رفع قيم الأرباح الإجمالية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتطرق تقرير إلى الأرباح المحققة والمتوقعة حتى العام 2018، والتي ستشهد سيطرة عوائد الإيجارات على ما يعادل 70% من إجمالي الأرباح، وذلك مع اقتراب عمليات التسليم مراحلها النهائية، الأمر الذي يضع المزايا ضمن الشركات التي تتمتع بعوائد وتدفقات نقدية تشغيلية مرتفعة على المستوى الإقليمي.

وأشار التقرير إلى عوامل القوة التي تتمتع بها الشركة في الوقت الحالي وخلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تعتمد المزايا على استراتيجية التنويع الجغرافي في الاستثمار، الأمر الذي يقلل من مخاطر التشغيل.