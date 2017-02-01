قالت شركة بيت الأوراق المالية ان مجلس الادارة ارسل عرضا للاندماج مع شركة «الأمان للاستثمار»، وانه تم قبوله العرض مبدئيا.

من جانبها، وافق مبدئيا مجلس ادارة شركة «الأمان للاستثمار» على قبول عرض الاندماج المقدم من قبل شركة بيت الأوراق المالية بصورة مبدئية، وفي بيان مشترك للشركتين جاء فيه: «ان هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية إدارة شركة بيت الأوراق المالية لتعظيم حقوق ملكية مساهميها بخلق قيمة مضافة من خلال دمج الشركتين، وذلك لكون الكيان المجمع يضم خبرات وأصولا متنوعة منها الخبرات القائمة في مجال العقار والاستثمارات العالمية بالإضافة إلى الخبرات الإضافية في مجال إدارة الأصول واستثمارات الملكية الخاصة، مما سيساهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل وأصول الشركة وبالتالي المساهمة في إدارة المخاطر المرتبطة بالأنشطة بصورة أكثر فاعلية، مما سينعكس أثره إيجابا بمشيئة الله على مساهمي الشركة بعد الاندماج».

وأكد البيان ان هذا الاتفاق يبقى في مراحله التمهيدية، حيث سيتم البدء بالإجراءات اللازمة وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال في هذا الشأن، ومن ضمنها تقييم تفصيلي لجدوى الاندماج وتعيين مستشار توافق عليه الهيئة لتقديم الخدمات المتعلقة بإجراءات الدمج وإعداد مشروع عقد الاندماج، ويخضع ذلك الاتفاق لموافقة الجهات الرقابية، والجمعية العامة لمساهمي شركة الأمان للاستثمار.