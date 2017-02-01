أظهرت البيانات المالية لشركة المساكن الدولية للتطوير العقاري ارتفاع خسائرها بالربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1400%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وبحسب البيانات المالية، بلغت خسائر الشركة خلال الفترة 1.6 مليون دينار، مقابل خسائر قدرها 106 آلاف دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن خسائرها في 2016 بلغت نحو 1.9 مليون دينار، مقابل خسائر قدرها 328 ألف دينار خلال عام 2015، بتراجع نسبته 491%.

وأكدت الشركة في البيان أن سبب الارتفاع في الخسائر يعود إلى انخفاض قطاع العقارات، وانخفاض تقييم العقارات.