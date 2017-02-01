اظهرت بيانات رسمية ان معدل البطالة في الاتحاد الاوروبي تراجع إلى 8.2% خلال ديسمبر الماضي مقابل 9% بالشهر نفسه من 2015 ليصل بذلك الى أدنى مستوياته منذ عام 2009.

وأوضحت البيانات التي أعدها مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) ان معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ظل مستقرا عند مستوى 8.2% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر السابق له ليظل بذلك عند أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2009.

وذكر (يوروستات) ان معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 9.6% خلال ديسمبر الماضي متراجعا من 9.7% خلال نوفمبر السابق له و10.5% في ديسمبر 2015.

وأكد ان هذا هو أدنى مستوى مسجل لمعدل البطالة في منطقة اليورو منذ مايو 2009.

على جانب آخر قال (يوروستات) ان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5% في منطقة اليورو وبنسبة 0.6% في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخير من 2016 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وأشار الى انه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو الى 1.8% خلال يناير الجاري مقابل 1.1% في ديسمبر الماضي.