دشتي: الشركة بذلت جهوداً حثيثة على مدى ستة عقود لدعم الاقتصاد الكويتي أقامت شركة «كي جي ال» المتخصصة في الأعمال اللوجستية حفلا لتكريم 163 موظفا بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس الشركة ما يجعلها أول شركة في الكويت متخصصة في الأعمال اللوجستية. أقامت شركة «كي جي ال» المتخصصة في الأعمال اللوجستية حفلا لتكريم 163 موظفا بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس الشركة ما يجعلها أول شركة في الكويت متخصصة في الأعمال اللوجستية.

وقال د.علي دشتي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: إننا نتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحكمته وحرصه على دعم القطاع الخاص وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأضاف: هذا التكريم يأتي تأكيدا من الإدارة التنفيذية العليا في الشركة على اهتمامها بالعنصر البشري والتقدير الذي يحظى به موظفو الشركة والشركات التابعة والزميلة ودورهم في تحقيق التطور الكبير الذي تحقق على مدى 60 عاما ما جعلها من أكبر الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية في الكويت والخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

واستعرض دشتي في كلمته مراحل تأسيس الشركة قائلا: إنه على مدى ستة عقود بذلت الشركة جهودا حثيثة لدعم تطور الاقتصاد الكويتي، فمنذ تأسيس الشركة في عام 1956 من قبل الوالد إسماعيل علي دشتي عملت في الموانئ الكويتية ولم تكن الأعمال في ذلك الوقت سهلة مقارنة بالوقت الراهن، فلم يكن هناك وجود لوسائل التكنولوجيا المتوافرة اليوم، حيث كان العمل في ذلك الوقت يعتمد على القدرات والإبداع الذاتي.

وقال إن 60 عاما من عمر الشركة مرت شهدت فيها تطورا كبيرا تزامن مع التطور الاقتصادي للكويت الذي كان ولايزال لشركتنا دور مهم فيه، فخلال هذه السنوات بذل الكثير من الجهد والعمل الشاق إلى أن وصلت الشركة لأن تكون من أكبر الشركات اللوجستية في المنطقة والشرق الأوسط بفضل جهود العاملين فيها الذين يصل عددهم الآن لأكثر من 5000 موظف يبذلون جهودا حثيثة لدفع الشركة إلى الريادة في أعمالها.

وأكد دشتي ان من أهم مسؤوليات الإدارة التنفيذية العليا المحافظة على عملاء وموظفي الشركة، وانه لولا بيئة العمل الصحية المتوافرة في الشركة ما وجدنا عددا كبيرا من الموظفين امتدت سنوات أعمالهم لأكثر من 25 عاما وهناك من أمضى حوالي 40 عاما في الشركة. وأعرب في ختام تصريحه عن شكره وتقديره لكل العاملين في كي جي ال على جهودهم الحثيثة لدفع الشركة لمزيد من الريادة والتقدم، مؤكدا على أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للإدارة التنفيذية للشركة توفير بيئة أعمال صحية لكل موظفيها وفقا للمعايير العالمية كون العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لمواصلة «كي جي ال» النجاح والتميز في كل أعمالها.

الأولى في الكويت

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «كي جي ال» الدولية للموانئ والنقل والتخزين فاضل البغلي ان «كي جي ال» تعد الشركة الكويتية الأولى في أعمال الموانئ ومناولة الحمولة على المستوى المحلي في استخدام التقنيات العلمية وربطها بآليات أنظمة العمل، كما أنها الشركة الكويتية الأولى التي ترفع اسم الكويت في إدارة موانئ إقليمية، حيث تدير مع شركائها ميناء جدة الإسلامي «الميناء الشمالي» وأيضا حازت الريادة بالعمل في أول مشروع «بي.أو.تي» في السعودية، كما أنها أول من قامت بتطوير أعمال مناولة الحاويات في الموانئ الكويتية واستخدام أنظمة النقل المتعددة الوسائط في إدارتها محطات الحاويات.

وأكد البغلي أن الشركة تعد الأولى في احتفاظها بأغلى مورد والمتمثل في العنصر البشري الذين أمضى أغلبهم أكثر من 20 عاما في الشركة، مشيرا إلى أن لإدراك الإدارة التنفيذية العليا في الشركة أهمية العنصر البشري، فقد بذلوا جهودا عدة ومتنوعة للاحتفاظ بالخبرات وتنميتها بالأساليب الحديثة مع غرس روح العطاء وتشجيع الابتكار في الأعمال.

واضاف: منذ انضمامي للعمل في الشركة مع أفراد عائلة «كي جي ال» أتعلم من خبرات وتجارب الزملاء في جميع مستوياتهم الوظيفية، فكل فرد في الشركة له أهميته مهما كان موقعة في نظام وآلية العمل. هذا وقد تم تكريم 81 موظفا يعملون في الشركة منذ أكثر من 15 عاما و62 موظفا أمضوا أكثر من 20 عاما ونحو 20 موظفا يعملون منذ أكثر من 25 عاما.