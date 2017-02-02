خصم 25% على حجز الغرف لدى بعض فنادق جميرا

بالتعاون مع شركة فيزا العالمية وفنادق جميرا، يمنح البنك الأهلي الكويتي عملاءه حاملي بطاقات فيزا عروضا ترويجية حصرية تمنحهم العديد من الامتيازات والخصومات لدى فنادق جميرا، خلال العام 2017.

ويمنح العرض الترويجي حاملي بطاقات فيزا الأهلي الإمارات الائتمانية والبطاقات المسبقة الدفع وبطاقات السحب الآلي من البنك الأهلي الكويتي الذين يقومون بإجراء حجوزات لدى فنادق ومنتجات جميرا، قبل 31 مارس المقبل، خصومات تصل الى 25% على الغرف وذلك في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت وجزر المالديف، وخصومات تصل إلى 10% لدى بعض فنادق جميرا في بعض الدول الأوروبية.

وبناء على العرض سيستمتع زوار الإمارات والكويت والمالديف من عملاء البنك حاملي بطاقات فيزا بخصم 25% في كل من برج العرب جميرا، ومدينة جميرا، وفندق شاطئ الجميرا، وجميرا زعبيل سراي، وجميرا أبراج الإمارات، وفندق جميرا كريك سايد، وجميرا أبراج الاتحاد في أبوظبي، وفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، وجميرا ديفانافوشي، وجميرا فيتافيلي.

وللاستفادة من العرض الترويجي يجب ألا تقل مدة الإقامة عن ثلاث ليال، وتتضمن بوفيه فطور مجانيا والدخول المجاني لنادي الأطفال، وحصريا في دبي يمكن للعملاء دخول الشاطئ وحديقة الألعاب المائية وايلد وادي مجانا.

وفي أوروبا، يمكن لحاملي بطاقات فيزا من البنك الأهلي الكويتي الاستفادة من خصم يصل إلى 10%، شريطة الإقامة لمدة ليلتين على الأقل في كل من جميرا فرانكفورت، وفندق بيرا بالاس جميرا، وجميرا كارلتون تاور، وفندق جميرا لاونديز، وجروفنــور هاوس سويتس.

ويشمل العرض ايضا فطورا مجانيا لشخصين وسبا مجانيا بقيمة 50 يورو أو أطعمة ومشروبات مجانية بنفس القيمة، إلى جانب تذكرتين لحضور عروض ثقافية، وامتيازات لكبار الـزوار تختلف حسب الموسم.