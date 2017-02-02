أعلنت شركة المزيدي العالمية العقارية احدى الشركات المتخصصة في التسويق والتطوير العقاري داخل الكويت وخارجها عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيـــم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبـــل في الريجنسي.

وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد إبراهيم المزيدي إن الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض مشاريع في كل من بريطانيا ودبي، حيث تشمل في دبي أول مشروع من المباني الخمسة المستحيلة على مستوى العالم وهي بيوت تحت الماء وشاليهات على البحر مباشرة مع إيرادات مضمونة ويعتبر مشروعا مهما لمن يبحث عن التميز والفخامة، وأيضا مشاريع في بريطانيا أراض غير مصنفة تعتبر تحت التطوير وليست زراعية ذات وثيقة حرة ومصدقة من وزارة الخارجية البريطانية والسفارة البريطانية.

ودعا المزيدي المستثمرين المهتمين بالاستثمار العقاري في بريطانيا ودبي الى زيارة المعرض وتحديدا جناح الشركة للتعرف عن قرب على مشاريع الشركة المتميزة.

ولفت إلى أن معرض العقارات الكويتية والدولية يعتبر منصة كبيرة لتسويق افضل المشاريع العالمية في الكويت، بالإضافة إلى أن الشركة تشارك في هذا المعرض بمشاريعها المتميزة التي من المؤكد أنها ستلقى قبولا كبيرا من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في بريطانيا ودبي.