أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، عن وصول ثالث طائراتها من طراز بوينغ 300ER - 777 ذات المدى الطويل والتي هبطت في مطار الكويت الدولي يوم الثلاثاء الماضي في تمام الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، وهي من ضمن صفقة من عشر طائرات من الطراز عينه.

ووصلـــت الطائـــرة مكتسية بالهوية الجديدة لـ«الكويتية»، المتمثلــــة بالطائر الأزرق، وانسجاما من تقاليد شركة الخطوط الجوية الكويتية، تحمل سائر طائراتها أسماء تعكس الهوية الوطنية للناقل الرسمي، وحملت هذه الطائرة اسم «كاظمة» وهي منطقة تقع شمال غرب العاصمـة الكويت.

وسيعمـــل أسطـــول الكويتية من طراز بوينغ 300ER - 777 على خدمة المسافرين في الوجهات طويلة المدى والرحلات الأكثر ترددا على شبكة الكويتية المنتشرة حول العالم مثل لندن ونيويورك وباريس وبانكوك.

وستدخل الطائرة الجديدة في الخدمة مباشرة لتبدأ رحلاتها التجارية لتعزز خدمة خطط ورحلات جدول الصيــف الجديد لـ«الكويتية».

ومع وصول ثالث طائرات الكويتية الجديدة من طراز بوينغ 300ER - 777، تحرص الخطوط الجوية الكويتية على تسلم جميع الطائرات العشر ضمن الجدول المقرر، حيث سيتم استكمال تسلم الأسطول بالكامل خلال الربع الثالث من العام 2017.

ويمثل تطوير وتحديث أسطول طائراتها واحدة من أولويات خطة التغيير الاستراتيجية التي أعلنتها الكويتية في سبتمبــر الماضي، وذلـك لتعزيز حضور وتنافسية الناقل الوطني.

ومع تتابع وصول الطائرات الجديدة من طراز بوينغ، تواصل الكويتية وعلى مدى السنوات المقبلة، تعزيز قدراتها التشغيلية من خلال انضمام 10 طائرات إيرباص A350 و15 طائرة إيرباص A320neo، في الفترة بين عامي 2019 و2021، ليصبح أسطول الكويتية الأحدث عالميا.

وقالت رشا الرومي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية: إن التقدم المستمر الذي تشهده الخطوط الجوية الكويتية، هو ثمار جهود متواصلة من فريق العمل والداعمين للشركة، وهذا يجعلنا نسعى دائما لمشاركة نجاحاتنا مع الكويتيين لتعزيز ثقتهم بمكانة الناقل الوطني الرسمي للكويت.

كما أن تتابع وصول أسطول طائراتنا الجديدة هو جزء من التزامنا في العمل على رفع الحصة السوقية لـ«الكويتية» لاستعادة مكانتنا كمشغل إقليمي في قطاع الطيران وإبراز مكانتنا باعتبارنا خطوط الطيران المفضلة التي تربط الكويت بالعالم.