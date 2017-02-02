أطلق بنك الكويت الوطني أغنية «باقون» والتي يهديها للكويت بصوت الفنان القدير عبدالله الرويشد بمناسبة الأعياد الوطنية. ويأتي إصدار هذه الاغنية في إطار سلسلة الأعمال الوطنية التي دأب البنك على إطلاقها سنويا للاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير خلال شهر فبراير.

وحملت أغنية «باقون» رسالة وطنية وإنسانية وحضارية وركزت بصورها على الرموز الوطنية والإسهامات الاجتماعية ووجوه كويتية رائدة وناجحة في مجالات الرياضة وغيرها، على غرار السباحة الكويتية في السلطان وبطل العالم للقفز الحر بالمظلات أسامة نجف وذلك بهدف إظهار الجانب الحضاري والنزعة الوطنية، وقد تجلى ذلك في صور مختلفة رافقتها عبارات رددها الرويشد وأخذت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت من العبارات الأكثر استخداما منذ إطلاق الأغنية قبل أيام. كما لا بد من التنويه بجهود كل من وزارتي الداخلية والدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتية وغيرها من الجهات الوطنية التي كانت لها بصمة أيضا في هذا العمل الوطني.

وقالت مساعد مدير عام العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر إن بنك الكويت الوطني دأب على أن يكون له في الأعياد الوطنية سنويا عمل يهديه للكويت، وذلك التزاما منه بواجبه الوطني والاجتماعي وحرصا على مشاركة هذه المناسبة التاريخية مع مختلف الأجيال. نحن سعداء بالرواج الذي تلاقيه الأغنية على مختلف مواقع التواصل منذ لحظة إطلاقها الأولى.

وأضافت المطر أن أغنية «باقون» تعرض حاليا على قناة الراي وتلفزيون الكويت وصالات السينما، كما أنها متوافرة على موقع البنك على قناة يوتيوب وفيسبوك NBKGroup، وتعرضها أيضا صفحات الوطني على انستغرام @NBKGroup وتويتر @NBKPage. كما ينظم البنك على صفحاته الاجتماعية مسابقات وجوائز متعلقة بالأغنية وذلك نظرا للإقبال الكبير على مشاهدتها.