السحوبات تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال

أيام العمل

أعلن بنك الخليج عن الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 22 يناير الى 26 يناير 2017، والتي تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل، والفائزون هم: محمد سلطان إسماعيل القلاف، عادل عبدالله محمد الناصر، إبراهيم خالد سعد عبدالله، نادر ناصر ذياب التركي، ناصر عمران عبدالله كنان، رجاء سليمان داود محمد، روزات شفيق عباسي، سوسن عبدالرزاق جاسم العبد السلام، هناء نادر علي الخضيري، محمود حسن حق ادرمان اباد. وذكر البنك ان السحب ربع السنوي الأول سيبدأ في 30 مارس على جائزة 200 ألف دينار، يليه السحب ربع السنوي الثاني الذي سيجرى في 29 يونيو على جائزة 250 ألف دينار ثم السحب ربع السنوي الثالث فسيقام في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار، أما السحب الرابع والأخير فسيكون في 11 يناير 2018 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي.

كما يمنح حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

وهذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت، وعند فتح حساب بحد أدنى للرصيد 200 دينار، يتأهل العملاء تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة القادمة شرط المحافظة على ذلك الحد الأدنى.