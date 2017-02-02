أطلقت «كارماكس»، احدى شركات مجموعة الملا، السوبرماركت الاول من نوعه لبيع السيارات المستعملة في الكويت حملة تحت عنوان أسعار خيالية ابتداء من 999 دينارا بمناسبة الأعياد الوطنية لثلاثة أيام فقط، 2، 3 و4 فبراير.

يتضمن البازار مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة بأسعار لا تضاهى، ويتم عرضها في الشويخ الصناعية، شارع كندا دراي، بجانب مجمع صن سيتي من الساعة 10 صباحا الى الساعة 7 مساء.

والجدير بالذكر أن كارماكس تحرص دائما على دعم الثقة بين الشركة وعملائها بتلبية رغباتهم وتوفير احتياجاتهم من السيارات المستعملة وتقديم جميع الخدمات المساندة من تسهيل اجراءات امتلاكها.