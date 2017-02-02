يوفر على العملاء الانتظار في طوابير داخل فروع البنك

أعلن بنك الخليج عن إطلاق أجهزة الصراف الآلي التفاعلية التي تحمل اسم «غالف لايف» عبر العديد من فروعه، ليكون واحدا من أوائل البنوك في الكويت التي تقدم هذه الخدمة، ومن خلال هذه الأجهزة التفاعلية أصبح بإمكان العملاء إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة لما تتضمنه الأجهزة من تكنولوجيا متطورة وتوفر ممثلي خدمة العملاء.

توفر خدمة «غالف لايف» لجميع العملاء إمكانية التحدث مباشرة مع ممثلي بنك الخليج من خلال تقنية الفيديو، ما يوفر على العملاء الانتظار في طوابير داخل فروع البنك، بالإضافة الى توفير ساعات أطول من الخدمة.

ويمكن للعملاء سحب مبالغ تصل الى 5 آلاف دينار وإيداع مبالغ تصل الى 3 آلاف دينار كما يمكن إيداع الشيكات أو سحبها نقدا بالإضافة الى العديد من المعاملات الأخرى التي توفرها عادة فروع البنك من خلال الموظفين في الفروع. وتوفر «غالف لايف»، من بين المزايا العديدة الأخرى، حرية اختيار فئات الأوراق النقدية والتي تتراوح من دينار واحد الى 20 دينارا، وذلك عن طريق استخدام البطاقة المدنية بدلا من بطاقة السحب الآلي.

وباستخدام أجهزة الصراف الآلي التفاعلية، يستطيع بنك الخليج أن يوفر لعملائه مزايا الخدمة الذاتية عن طريق الخدمة المصرفية عبر الفيديو، بالإضافة إلى الخدمة المصرفية من خلال الفروع.

حيث تجمع هذه الخدمة ما بين إجراء المعاملات المصرفية عبر الفيديو والمعاملات المصرفية عن بعد، وذلك باستخدام التكنولوجيا المثبتة داخل الجهاز، ما يتيح للعميل الاختيار بين الخدمة الذاتية أو التواصل مع الموظف عن بعد، بطريقة تحافظ على خصوصية العميل.

وتتوافر أجهزة «غالف لايف» في المقر الرئيسي لبنك الخليج الكائن في شارع مبارك الكبير بمدينة الكويت، وفي كل من فرعي الجابرية والعدان. وسيقوم بنك الخليج بتعميم الخدمة الجديدة في فروعه المختلفة خلال العام الحالي.