«بيتك» لا يألو جهداً لخدمة عملائه وتطوير خدماته بما يناسب أرقى المستويات العالمية

قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وليد مندني، ان علاقة الشراكة والتعاون بين «بيتك» ووكلاء السيارات ركيزة لاستقرار السوق، ومثلت على مدى 40 عاما احد اهم عوامل تطور الخدمة للعملاء المشتركين، وتحقيق الأهداف البيعية المتقاطعة، وتلبية الاحتياجات التمويلية من خلال برامج وحملات تسويقية ناجحة.

وأضاف مندني في كلمته في حفل أقامه «بيتك» لتكريم وكالات السيارات تحت عنوان «شركاء النجاح» ان الشراكة بين الجانبين تزداد نموا وتطورا عاما بعد آخر وقد حققت على مدى السنوات الماضية نجاحا كبيرا وأصبحت مثالا يحتذى، مضيفا انه في نهاية عام من العمل والأداء المتميز، كان من المهم ان نحيي جهود «شركائنا في النجاح» ونشكرهم على تعاونهم، ونؤكد اننا بهذه الروح الطيبة قادرون على مواجهة وتجاوز المصاعب التي لا يخلو منها أي سوق.

وأشار مندني الى ان عام 2016 مثل تحديا حقيقيا للعاملين في مجال السيارات، لتحقيق افضل مستوى ممكن من المبيعات في ظل ظروف تشغيلية صعبة، معربا عن الأمل ان يكون عام 2017 أكثر نموا ونجاحا بمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين جميع عناصر السوق، حيث يعمل «بيتك» بروح من التعاون والاهتمام ورؤية ترى ان سلامة الأداء وتكامل الجهود يخدم مصلحة الجميع ويساهم في تحقيق الاستقرار والدفع بمؤشرات النمو دوما للأفضل.

واكد مندني ان «بيتك» لا يألو جهدا لخدمة عملائه وتطوير خدماته ومنتجاته بما يناسب أفضل وأرقى المستويات العالمية للأعمال المصرفية وحريص على تنمية حصته السوقية وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي من خلال التعاون والتنسيق مع شركائه في السوق، مقدما الشكر لكل الوكلاء على ما بذلوه من جهود وتعاون مع «بيتك» أثمر تحقيق أهداف الجانبين التي تصب في خدمة العميل وتعزيز العناصر الإيجابية لسوق السيارات بالكويت، وقد جرى في نهاية الحفل تكريم وكالات السيارات تقديرا لجهودها وتعاملاتها مع «بيتك» خلال عام 2016.