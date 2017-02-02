تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية م.عصام المرزوق، ومشاركة وزير البترول والغاز في سلطنة عمان د.محمد الرمحي، أعلنت مؤسسة البترول عن تنظيم مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للصحة والبيئة والسلامة، بالتعاون مع شركة غلوبل ايفنتس البريطانية، وذلك خلال 15 و16 فبراير 2017 بفندق ريجنسي.

وقال بيان صادر عن «المؤسسة» ان المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «قادرون على مواجهة تحديات المستقبل، وملتزمون بتطبيق المعايير البيئية للتشغيل الآمن»، يحظى باهتمام الوزير المرزوق في ظل استهدافه تعزيز التزام الكويت بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب سعيها الدؤوب إلى تعزيز مكانتها الرائدة في مجال صناعة النفط إقليميا ودوليا، علاوة على استهدافه ترسيخ ثقافة الالتزام بسياسات صديقة للبيئة والمحافظة عليها.

يذكر أن فعاليات المؤتمر تشتمل على ثلاث حلقات نقاشية تدور حول ثلاثة محاور تتناول بالتفصيل مواضيع الصحة، والسلامة، والبيئة، ويشارك في فعالياته مجموعة من الشركات المحلية، وعدد من شركات القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الشركات الإقليمية والشركات العالمية، وسيقام على هامش المؤتمر معرض لعرض المطبوعات والمنتجات الخاصة بالصحة، والسلامة، والبيئة.

هذا، ويشارك في المؤتمر نخبة من المختصين وأصحاب القرار محليا، وإقليميا ودوليا يتقدمهم الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، وكل من محمد حسين الرئيس التنفيذي لشركة «ايكويت»، ومحمد محسن السقاف النائب الأعلى للرئيس للتشغيل وخدمات الأعمال في شركة «أرامكو السعودية»، ود.عدنان شهاب الدين المدير التنفيذي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجون راين نائب الرئيس في شركة «ويذرفورد الأميركية»، ود.ستفين فلاين رئيس وحدة السلامة والمخاطر في شركة «بي بي العالمية»، ود.برنت باسولا نائب الرئيس للصحة والسلامة والبيئة في شركة «الخدمات البترولية بتر وفاك»، وسيرغي بيرسيبكين مسؤول عن شؤون الصحة والبيئة والسلامة في شركة «بيكر هيوز»، ود.ايمون نوتن مسؤول مجموعة المخاطر والسلامة في شركة «بي بي العالمية»، إلى جانب عدد من المختصين من داخل الكويت وخارجها.