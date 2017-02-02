أعلنت شركة زين الكويت عن الفائز في الجائزة الكبرى في حملة «ادفع أونلاين واربح» الأسبوعية لعملائها من أصحاب باقات الدفع الآجل، وذلك عند تسديد فواتيرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الخاص.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها اختتمت الحملة بالإعلان عن خالد صالح عيسى الصالح الفائز بالجائزة الكبرى ضمن السحب الأخير، والتي تشمل جهاز iPhone 7 وجهاز iPhone 7 Plus وجهاز Touch Hotspot LTE-A مع إنترنت مسبق الدفع مجانا بسعة 1.5 تيرابايت لثلاثة أشهر وجهاز PlayStation 4 (1 TB).

وبينت الشركة أنها اختتمت الحملة بتتويج 8 فائزين على مدى الأسابيع الثمانية الماضية، وذلك بإعلان فائز واحد أسبوعيا، حيث كان لكل عميل فرصة لدخول السحوبات الأسبوعية والسحب الكبير مقابل كل دينار واحد يقوم بدفعه عن طريق موقع زين الإلكتروني (pay.kw.zain.com) أو عن طريق تطبيق زين للهواتف الذكية.

وبينت زين أن هذه الحملة أتت في إطار سلسلة حملاتها التي تمنح الفرصة لعملائها من ذوي الدفع الآجل للفوز بجوائز قيمة، مشيرة إلى أنها تحرص على خدمة عملائها بأحدث الوسائل والطرق وأكثرها سهولة وأمانا، والتي تشمل موقع الشركة الإلكتروني وتطبيقها للهواتف الذكية المتوافر على نظامي الـ iOS وAndroid.

وأكدت الشركة أنها ستظل تعمل باستمرار على صياغة العديد من المنتجات والخدمات التي تتقابل مع طموحات وتوقعات عملائها، وفي ذات الوقت فإنها تعمل على تكثيف جهودها نحو طرح أحدث العروض والخدمات المبتكرة للمحافظة على المكانة الرائدة التي وصلت إليها.