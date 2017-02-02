جعفر: على مدار 80 عاماً وذاكرة الشركة مليئة بالأوقات الدقيقة واللحظات الحاسمة

أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر ان الشركة تسعى لتحقيق استراتيجيتها الرامية لرفع قدرة الانتاج الى 3.650 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020، والسعي لتحقيق ذلك بأقل موارد وبتكاليف تتم السيطرة عليها.

وقال جعفر، في الموجز الاخباري الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان صناعة النفط والغاز تمر في واحدة من اصعب فتراتها عبر تاريخها، حيث ان انخفاض اسعار النفط استقرارها عند 50 دولارا للبرميل اثر بشكل سلبي على العوائد المالية والاقتصادية للدول المنتجة للنفط.

واوضح ان التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية من حولنا ليست الاولى التي تواجهها الشركة ولن تكون الاخيرة، فقد عاشت نفط الكويت لحظات حاسمة في تاريخها، واثبتت جيلا بعد جيل انه من الممكن التغلب على العقبات بمرونة تامة، فعلى مدار 80 عاما من تاريخها منذ اكتشاف حقولنا العملاقة ومرورا بالتأميم وعبورا الى العودة والتعمير واكتشاف الغاز الحر والعمل على تنفيذ مرئيات استراتيجية 2030، كانت شركة نفط الكويت مليئة دائما بالذكريات التي تحكي قصص النجاح والتي تناقلها العاملون بكل فخر واعتزاز، فهذه القصص خالدة في تاريخ الشركة عبر اجيالها المتعاقبة.

السلوك المثالي

واضاف جعفر: يعتبر السلوك المثالي في العمل امرا ضروريا، ولطالما اعتمدت نفط الكويت على ثقة العاملين واحساسهم بالمسؤولية تجاه اهمية الالتزام بالقيم والاخلاقيات، بما في ذلك الحرص على التقيد بأوقات العمل، استنادا الى مبادئ المسؤولية والرقابة الذاتية، ولذلك يتعين على الجميع الابقاء على هذه المكانة المتميزة التي نتمتع بها حاليا.

وذكر ان حجم انتاج الشركة الحالي يشكل 90% من اجمالي عوائد الدولة.

واوضح جعفر انه تم اختيار ثلاث قيم لتمثل ما ينبغي على شركة نفط الكويت ان تعمل على ترسيخه وهي الالتزام والتميز والتعاون.

واشار الى انه في الاسابيع المقبلة ستطلق الشركة عددا من المبادرات التي تسلط الضوء على تلك القيم وذلك على مستوى كل مجموعات العمل بهدف تذكير الجميع بما تتمتع به الشركة من قيم اصيلة جعلتها تجتاز وبنجاح ما مرت به في الماضي من اوقات دقيقة ولحظات حاسمة.

واختتم حديثه قائلا: من خلال هذه الحملة، سنولي اهتماما اكبر بالعاملين الجدد الذين ينضمون الينا بصفة منتظمة عن طريق منحهم الفرصة للاطلاع على ما تم تحقيقه في الماضي من نجاحات واستعراض ذكريات الشركة في هذا الشأن عبر الالتحاق بالبرامج المقدمة اليهم لهذا الغرض، كما سنقوم بتحديد المبادئ الاسترشادية لادارة العمل في جميع انحاء الشركة، وسيتم توثيق انجازات الماضي من قبل المسؤولين السابقين بالشركة والتي يرون فيها نجاحات الامس عبر مختلف الظروف والمراحل التي مرت بها الشركة.