شريف حمدي

شهدت قوائم كبار الملاك في بورصة الكويت تغيرا لافتا امس، حيث خرجت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وشركاتها التابعة وذات الصلة، من قائمة كبار الملاك في شركة الشعيبة الصناعية «الورقية» وكانت الشركة تملك حصة 9.08%، حسب ما جاء على موقع السوق الرسمي وتقدر قيمة الحصة السوقية للشركة بنحو 2.2 مليون دينار، بواقع 7.3 ملايين سهم، حسب سعر اغلاق اول امس عند 05 فلوس للسهم.

كانت «الورقية» حققت نموا ملحوظا في النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من 2016، إذ بلغت أرباحها في تلك الفترة 1.7 مليون دينار ارتفاعا من 1.3 مليون دينار في ذات الفترة من 2015 بنسبة نمو 25%.

وتعمل شركة «الورقية» في مجال تصنيع اكياس الورق لتعبئة الاسمنت والمنتجات المشابهة وانتاج الاكياس الورقية الصغيرة بأنواعها والاكواب والاطباق والمحارم الورقية ونشاط تقطيع ورق الطباعة والتصوير بكل الاحجام واعمال الطباعة على ورق النايلون وعلى رولات الورق.‏

وفي سياق آخر، كشفت قوائم كبار الملاك في البورصة أمس عن إتمام عمليات تغيير في ملكيات 4 شركات أخرى، كانت عبارة عن بيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 0.5% من أسهمها في شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، حيث تراجعت ملكية المؤسسة من 15.50% إلى 14.99%، وهو البيع الثاني لـ «التأمينات» لجزء من حصتها في اسهم الشركة خلال الأسبوع الجاري، حيث سبق وباعت نحو 1% في بداية الاسبوع، وتقدر قيمة عمليتي البيع بنحو 190 ألف دينار.

كما رفعت «التأمينات» ملكيتها غير المباشرة في شركة الجزيرة من خلال رفع حصتها من 5.58% إلى 6.13%، وتقدر قيمة عملية الشراء بنحو 748 ألف دينار.

وقلصت شركة أصول للاستثمار حصتها المباشرة في شركة ايفكت العقارية المدرجة بالسوق الموازي بنسبة 4.3%، تخفيضا من 17.03% إلى 12.78%، وبلغت قيمة البيع 454 ألف دينار، كما قلصت مجموعة أسس القابضة حصتها غير المباشرة في «ايفكت» بنسبة 1.4%، تراجعا من 6.69% إلى 5.34%، وبلغت قيمة البيع 148 ألف دينار.