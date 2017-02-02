أوصى مجلس إدارة شركة إنجازات للتنمية العقارية بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 5% من رأس المال، بواقع 5 فلوس للسهم. وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام الماضي 150%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 550 ألف دينار، مقابل ربح قدره 220 ألف دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن أرباحها في 2016 بلغت نحو 3.2 ملايين دينار، مقابل ربح 3.1 ملايين دينار خلال 2015، بارتفاع 2.9%. وأكدت الشركة أن سبب الارتفاع في الأرباح يعود إلى زيادة في الإيرادات الايجارية.