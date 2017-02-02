قالت مجموعة الامتياز الاستثمارية، إنه تمت ترسية مناقصة بقيمة تقدر بـ 50 مليون دينار على الدار للهندسة والإنشاءات، إحدى شركاتها التابعة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الترسية خاصة بتنفيذ مشروع صيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، التابع لوزارة الأشغال العامة، ومدة العطاء 3 سنوات.

وأوضحت الامتياز، أن شركة الدار للهندسة مملوكة لها بنسبة 50.7% بشكل مباشر، وبنسبة 17.3% بشكل غير مباشر.

وتوقعت الامتياز في البيان تحقيق هامش ربح يتراوح بين 3% و5% من قيمة العقد، مؤكدة أن هامش الربح المذكور هي نسبة تقديرية وغير ثابتة.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 6.8%، ليصل عند سعر 164 فلسا، بتداولات 8.2 ملايين سهم، بقيمة 1.3 مليون دينار.