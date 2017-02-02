أفادت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بأنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على عرض الاستحواذ الإلزامي لشراء الأسهم التي لا تملكها شركة القرين حاليا في شركة نابيسكو والبالغة 26.819 مليون سهما، بسعر 800 فلس للسهم الواحد.

وقالت «القرين» في بيان للبورصة ان فترة التجميع ستبدأ بتاريخ 14 فبراير وتنتهي في 15 مارس 2017، وتقدر قيمة الصفقة بـ 21.4 مليون دينار.

كانت البورصة أعلنت في 3 يناير أنه تم الانتهاء من إجراءات بيع نحو 6.83 ملايين سهم تعادل 11.8% تقريبا من أسهم رأسمال «نابيسكو»، لصالح «القرين» بسعر 800 فلس للسهم، وبقيمة 5.47 ملايين دينار.

وأوضحت الشركة في البيان أنه تم تعيين شركة كامكو للاستثمار مديرا لعملية الاستحواذ. يذكر أن «القرين» أعلنت في 4 يناير الماضي انها ملتزمة بتقديم عرض استحواذ إلزامي على باقي الأسهم المتداولة في نابيسكو.

وبنهاية تعاملات أمس، ارتفع سهم القرين 3.3% ببلوغه 295 فلسا، وتم تداول 773 ألف سهم بقيمة 226 ألف دينار.