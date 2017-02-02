يستضيف ملتقى شركات التأمين المزمع عقده 19 فبراير في شيراتون الكويت مستشار الهيئة الوطنية للضمان والتأمين الصحي لدى حكومة الإمارات العربية المتحدة «ابوظبي» د.كلاوس بيكر.
وقد عمل بيكر في السابق، مستشارا لمختلف الوزارات والجهات الحكومية في الكويت والمملكة العربية السعودية، وأوروبا في مجالات الرعاية الصحية، والتمويل، ويعتبر أحد الرواد والمخططين الإستراتيجيين في مجال عمل قطاع التأمين وهندسة البرامج والحلول التأمينية للضمان الصحي.
وسيقدم بيكر ورشة عمل محورية مهمة على هامش المؤتمر عن:
- استراتيجيات التأمين الصحي ووثائقه والتركيز على احتواء التكاليف والهدر وأسس بناء البرامج.
- ﺗﺧطﻳط اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت في تنظيم السوق التأميني.
علما أنه سيتم منح المشاركين شهادة ممهورة بتوقيعه.