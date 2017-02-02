أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 68 لعام 2016 أعلنت بموجبه تسجيل «ديلويت آند توش» الوزان وشركاه كشركة معتمدة لدى وزارة المالية لتقديم خدمات الامتثال الضريبي وفقا لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي الاميركي (FATCA).

وقال بيان صادر عن «ديلويت» ان قانون الامتثال الضريبي هو تشريع أميركي يهدف إلى مكافحة تهرب المؤسسات الأميركية من الضريبة، والغاية من هذا القانون إلزام المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأميركية) بتحديد أي شخص أميركي يمتلك أصولا في الخارج وإبلاغ دائرة خدمة الإيرادات الداخلية الاميركية (IRS) عنه.

في هذا الإطار، أفاد الشريك المسؤول عن الاستشارات الضريبية في ديلويت الشرق الأوسط نعمان أحمد «ان عدم الامتثال بالقانون من الآن فصاعدا سيؤدي إلى عقوبات ومخاطر بليغة لسمعة المؤسسات.

وتلتزم غالبية المؤسسات المالية الأجنبية في الكويت بمتطلبات هذا القانون من خلال الامتثال للاتفاق الحكومي المحلي درءا بالمخاطر التجارية والمالية ومخاطر السمعة (مثل الغرامات والعقوبات المتعلقة بالقوانين التنظيمية) التي قد تنجم جراء عدم الامتثال.

لذا، تنصح جميع المؤسسات المالية بالالتزام بقانون الامتثال الضريبي الأميركي FATCA بأقرب وقت ممكن».

ومن متطلبات الـ «FATCA» تصنيف المنشأة، وإسناد التنفيذ، والتدريب حسب الطلب، وصياغة السياسات والإجراءات ومراجعتها، وإعداد التقارير، واستكمال مراجعات الالتزام بقانون الامتثال الضريبي الاميركي، والتأكيد على امتثال المؤسسات المالية لمتطلبات هذا القانون.