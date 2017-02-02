أحمد موسى

هبط الدولار الأميركي خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى أدني مستوى في شهرين أمام الدينار الكويتي بالغا مستويات 304.7 فلوس.

وبحسب رويترز سجل الدولار الأميركي أسوأ أداء شهري وتحديدا خلال يناير في 30 عاما بعد أن علق الرئيس دونالد ترامب على قيام دول أخرى بخفض قيمة العملة وتحدث مستشاره التجاري عن اليورو.

وقال ترامب خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى شركات صناعة الدواء إن قيام دول أخرى بخفض قيمة عملاتها دفع المزيد من صناع الدواء إلى نقل الإنتاج للخارج ودعا الشركات إلى زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.

وأججت التصريحات التوقعات بأن الإدارة الأميركية الجديدة تحاول دفع الدولار للتراجع وذلك بعد ساعات فحسب من قول بيتر نافارو المستشار التجاري لترامب لصحيفة فايننشال تايمز إن ألمانيا تستخدم اليورو «المسعر بأقل من قيمته الحقيقية بكثير» لكسب ميزة على حساب الـولايات المـتحدة وشركـائـها بـالاتـحـاد الأوروبـي.

وقال تيري ألبرت ويزمان محلل أسعار الفائدة وأسواق الصرف لدى ماكواري في نيويورك «من الواضح أنه (ترامب) يدلي بتصريحات تفيد بأن ما تقوم به الدول الأخرى غير عادل إذا كان هذا مؤشرا على تغير سياسة الخزانة الأميركية فيما يتعلق بالدولار فسيكون أمرا مهما».

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية أقل مستوى له منذ الثامن من ديسمبر عند 99.430 وعلى صعيد باقي العملات، سجل اليورو ارتفاعا بلغت نسبته 0.83% أمام الدينار ليبلغ مستويات 328.83 فلسا وهو اعلى مستوى منذ نوفمبر2016.

وسجل الإسترليني مكاسب بنسبة 0.42% بالغا 383.17 فلسا ليواصل محو خسائره الكبيرة التي تكبده في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي ليقلص خسائره أمام الدينار الكويتي إلى 13.5% منذ الاستفتاء الذي اجري في 23 من يونيو الماضي.

ومنذ بداية العام سجل الإسترليني مكاسب نسبتها 2.4% أمام الدينار الكويتي ليتعافى بشكل كبير مع إحالة ملف الاستفتاء إلى البرلمان البريطاني.