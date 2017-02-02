بإمكان المقيمين في دول الخليج حجز باقات للرحلات والفنادق والجولات إلكترونياً مع تأكيد فوري

تقدم القطرية للعطلات التابعة للخطوط الجوية القطرية باقات رائعة لزوار النسخة الرابعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2017، والذي سيعقد بين 20 حتى 25 الجاري.

وصممت القطرية للعطلات باقات خاصة للرحلات وحجز الفنادق والجولات لزوار المعرض العالمي بما في ذلك إجراءات سلسة لحجز رحلات الطيران وتمكينهم من استكشاف معالم مدينة الدوحة.

وتتوافر مجموعة من العروض على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى تشمل تذكرة ذهاب وعودة وإقامة لليلتين في فندق خمس نجوم ابتداء من 135 دينارا للشخص، وتقدم أيضا باقات القطرية للرحلات الحصرية خدمات اختيارية للإقامة مثل خيارات بوفيه إفطار وترقية الغرفة ونقل من المطار وأماكن وقوف سيارات وتسجيل الدخول المبكر وتسجيل الخروج المتأخر، وقسائم خصومات على الدخول إلى السبا والأنشطة والوجبات، حسب المتاح.

وقال إيهاب أمين نائب أول الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الشرق الأوسط وافريقيا وباكستان في الخطوط الجوية القطرية: تقدم القطرية للعطلات لزوار الدوحة باقات متكاملة بأسعار خاصة لضمان متعتهم عند زيارة الحدث الدولي وعند استكشافهم الدوحة، وسيستفيد الزوار الذين يقومون بالحجز على الموقع الالكتروني للقطرية للعطلات بمجموعة من الخدمات المضافة مثل التسجيل المبكر للدخول وتسجيل الخروج المتأخر ونقل من المطار وغيرها الكثير.

وتم تصميم جميع هذه الخدمات لإضفاء بريقا على الرحلات مماثل لبريق المجوهرات والساعات التي سيكتشفها زوار المعرض.

وسيتمكن المسافرون أيضا من استئجار سيارات بالإضافة إلى زيارات الأماكن الثقافية المقدمة من جولات القطرية للعطلات.

وسيستقبل المعرض أكثر من 400 علامة تجارية ستقوم بعرض مجموعات من الأحجار الكريمة الجميلة والاكسسوارات الفاخرة في مركز الدوحة الوطني للمؤتمرات والمعارض في وسط الحي التجاري في الدوحة.