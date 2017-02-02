قامت أجيليتي للخدمات العقارية بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير 10 وحدات صناعية مرخصة ومجهزة تجهيزا كاملا بمساحة كلية تبلغ 14 ألف متر مربع تقريبا لمساعدة مبادري الصندوق لإطلاق مشاريع صناعية جديدة.

وقد تم توفير تلك الوحدات من قبل أجيليتي بأسعار مخفضة تبلغ نصف السعر الأصلي تقريبا، وقد تم اختيار مشاريع المبادرين الطموحة للفوز بتلك الوحدات بناء على دراسات جدوى اقتصادية متعددة قدمها الشباب المبادر للصندوق الوطني بحسب الشروط الخاصة بذلك.

وبهذه المناسبة، قال عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داود معرفي «ان الصندوق الوطني يهدف إلى تطوير ريادة الأعمال في الكويت، وتسهيل فرص عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتية وتنميتها وصياغة الاستراتيجيات والمبادرات الرامية لزيادة مشاركة هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.

فيما يعكس التعاون مع أجيليتي للخدمات العقارية أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف».

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات العقارية بالكويت والشرق الأوسط نادر سكين قائلا: «نحن في أجيليتي نأخذ مسؤوليتنا الوطنية نحو تنمية البنى التحتية الصناعية والاقتصادية على محمل الجد ونؤمن بأهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الشباب ومحاربة البطالة والتعاون مع الصندوق الوطني ما هو إلا احدى هذه المبادرات التي من شأنها توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية وإطلاق مشاريع وطنية جديدة بقيادة كفاءات شبابية كويتية واعدة».