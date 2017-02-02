12% نمو إجمالي أصول المصرف ليصل إلى 33.5 مليار درهم

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن تحقيق أرباح صافية بلغت 462.9 مليون درهم مقارنه بمبلغ 409.9 ملايين درهم عن العام السابق بزيادة قدرها 13%، كما ارتفع إجمالي اصول المصرف بنسبة 12% ليصل إلى 33.5 مليار درهم بنهاية عام 2016 مقارنة بـ 29.9 مليار درهم من العام السابق، وان مجلس الإدارة اقترح توزيع أسهم منحة بمقدار 10% بما يعادل سهم واحد لكل 10 أسهم.

وعلى جانب الأصول، بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 17.1 مليار درهم بنهاية عام 2016 مقارنة بمبلغ 16.3 مليار درهم عن نهاية عام 2015 وبارتفاع قدرة 4.5%، كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 73.7% بنهاية العام لتبلغ 4.1 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 2.4 مليار درهم عن العام السابق، والتي تمثل معظمها استثمارات في صكوك سيادية وصكوك متداولة ذات تصنيف مرتفع.

علاوة على ذلك، فقد استمر المصرف في اتباع إستراتيجيته المتحفظة للإبقاء على مستوى السيولة فوق نسبة 22% من إجمالي الأصول حيث بلغ إجمالي الأصول السائلة 7.8 مليارات درهم، أي ما يعادل 23.4% من إجمالي الأصول.

وكدليل على متانة مركز السيولة لدى المصرف، فقد قام بسداد صكوك بقيمة 400 مليون دولار خلال شهر مايو 2016 من موارده الخاصة.

وعلى جانب المطلوبات، فقد حقق المصرف نجاحا كبيرا في جذب ودائع العملاء خلال العام ليصل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 18.3 مليار درهم بارتفاع قدرة 8.1% عن العام السابق.

وشهدت نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي تمويلات العملاء تحسنا ملحوظا لتنخفض إلى 5.9% بنهاية عام 2016 مقارنة بنسبة 6.3% لعام 2015، وقد عزز المصرف مخصصاته مقابل التمويلات المتعثرة بصورة كبيرة لتصل نسبة تغطية المخصصات إلى 100.1% مقارنة بنسبة تغطية 86.1% لعام 2015.

وعلى صعيد قائمة الدخل، وعلى الرغم من استمرار سياسة المصرف المتحفظة لتعزيز المخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة والتي بلغت 254.8 مليون درهم، وقد انعكست تلك النتائج الإيجابية على العديد من مؤشرات الأداء للمصرف حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 9.68% بنهاية 2016 مقارنة بنسبة 8.82% عن العام السابق، كما بلغ العائد على متوسط إجمالي الأصول 1.46% بنهاية عام 2016 مقارنة بنسبة 1.47% عن العام السابق، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 12% مقارنة بعام 2015 لتصل إلى 0.19 درهم مقابل بمبلغ 0.17 درهم في العام السابق.