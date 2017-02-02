قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة قد تزيد استثماراتها النفطية في الولايات المتحدة بفعل سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري.

واضاف الفالح في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، ان الرئيس ترامب لديه سياسات جيدة لقطاع النفط، ويجب علينا الاقرار بذلك، موضحا ان السعودية استثمرت مليارات الدولارات في التكرير والتوزيع بالولايات المتحدة، وقد نعزز تلك الاستثمارات بناء على سياسات إدارة ترامب المساندة لقطاعي النفط والغاز في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف بشأن وعد ترامب بالسعي للاستقلال في مجال الطاقة، قال: «ليست لدينا مشكلة فيما يتعلق بالنمو الطبيعي لإمدادات النفط الأميركية، فقد قلت مرارا وتكرارا إننا نرحب بذلك طالما أنها تنمو بالتماشي مع الطلب العالمي على الطاقة».

تخفيض الإنتاج الروسي

وفي سياق آخر، استقرت أسعار النفط امس في الوقت الذي انضمت فيه روسيا إلى «أوپيك» في خفض إنتاج الخام، بهدف تحقيق توازن في السوق لكن وفرة الإمدادات في أماكن مثل الولايات المتحدة ألقت بظلالها على الأسعار.

وخلال التداولات، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 55.63 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الأميركي 5 سنتات إلى 52.86 دولارا للبرميل.

وعكست الأسعار اتجاهها بعد الانخفاضات التي سجلتها في وقت سابق بعد تقارير حول خفض روسيا لإنتاجها من النفط ومكثفات الغاز بنحو 100 ألف برميل يوميا في الفترة بين ديسمبر 2016 ويناير 2017 إلى 11.11 مليون برميل يوميا.

وتأتي تخفيضات روسيا غير العضو في «أوپيك» في إطار جهود تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» لدعم السوق والقضاء على وفرة في إمدادات الوقود العالمية.