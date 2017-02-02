أشار تقرير «بيكر ماكينزي» الى ارتفاع قيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط للعام 2016 الى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2015، لتقفز من 3.95 مليارات دولار الى 10 مليارات دولار، ويعود ذلك الى تنفيذ عدد من العمليات الضخمة في قطاع النقل والطاقة والخدمات الاستهلاكية.

وبقي حجم عمليات الدمج والاستحواذ الواردة الى منطقة الشرق الأوسط بدون تغيير للعامين 2015 و2016 بواقع 29 عملية في كل عام.

وحلت الكويت في الصدارة من حيث القيمة لعام 2016، بعد عملية استحواذ شركة «هاباج- لويد» الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 5.4 مليارات دولار.

وجاءت الامارات في الصدارة من حيث الحجم في عام 2016 بأكمله متضمنة الريع الأخير من العام، حيث شهدت تنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها سلطنة عمان التي سجلت تنفيذ 3 عمليات ومن ثم السعودية بتنفيذ عمليتين.

وقد تصدر قطاع النقل قائمة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة للعام 2016، حيث بلغ إجمالي العمليات المنفذة فيه 5.53 مليارات درهم، فيما تصدر قطاع الطاقة والخدمات الاستهلاكية قائمة تلك العمليات من حيث الحجم، حيث تم تنفيذ 6 عمليات بقيمة 3.6 مليارات دولار.

وذكر التقرير ان إجمالي العمليات العابرة للإقليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط بلغ 74 عملية في عام 2016 (مقابل 72 عملية بعام 2015).

وقد جاءت الامارات أيضا في مقدمة الدول برصيد 36 عملية، تلتها قطر والبحرين برصيد 16 و9 عمليات على التوالي.

وقال التقرير ان عمليات الدمج والاستحواذ العالمية العابرة للحدود شهدت تراجعا طفيفا في عام 2016 مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة للأحداث العالمية المضطربة وغير المتوقعة، الا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت انتعاشا قويا في حركة عمليات، وتحديدا العمليات الواردة من المنطقة، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بقي السوق العالمي مستقرا خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2016 الى الربع الأخير من ذات العام، حيث حققت عمليات الدمج والاستحواذ ارتفاعا في الحجم بلغ نسبة 2% وسجلت انخفاضا في القيمة بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق.

ولا تزال ظروف السوق تبدو مواتية فيما يتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ على المدى الطويل.

وشهدت قطاعات التكنولوجيا والطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة 5 من أكبر العمليات في العام.