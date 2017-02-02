قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان المملكة ستدعو الشركات العالمية والمحلية لتقديم العطاءات لمشروعات جديدة للطاقة المتجددة في أبريل متوقعا ترسية العقود في سبتمبر.

وذكر الفالح في مؤتمر صحافي بالرياض أن المشروعات ستشمل محطتين جديدتين للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء.

وتأتي المشاريع في إطار برنامج كبير لإمدادات الطاقة المتجددة المتوقع أن يتضمن استثمارات تتراوح بين 30 و50 مليار دولار بحلول العام 2023.

وقال الوزير «هذه مشاريع تعتبر ذات حجم كبير، وهي الأولى في المملكة العربية السعودية التي تطرح بنظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بحيث يكون التمويل من القطاع الخاص».