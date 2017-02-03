اعتماد ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2018

أحمد مغربي

كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عن ان المجلس الاعلى للبترول قرر بالإجماع إلغاء مناقصة شركة نفط الكويت لتمديد خطوط أنابيب لتغذية مشروع مصفاة الزور باللقيم اللازم من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وقال المرزوق في بيان صحافي أمس إن «الأعلى للبترول» عقد اجتماعا لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله واطلع على كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المؤرخ في 31 يناير 2017 بشأن مناقصة الأنابيب، وقد بحث المجلس الأعلى للبترول جميع المعطيات المتعلقة بهذا الأمر وبعد الاستماع إلى وجهات نظر المعنيين في القطاع النفطي والبدائل المتاحة في هذا الخصوص، فقد قرر المجلس بالإجماع إلغاء المناقصة.

وأشار الى ان المجلس الأعلى للبترول اطلع على خطة القطاع النفطي لتزويد مصفاة الزور باللقيم اللازم لتشغيلها في الوقت المحدد لها دون تأخير، المتمثلة في استغلال خطوط الأنابيب الموجودة حاليا بين مصفاة الأحمدي ومحطة الزور الجنوبية لتزويد مصفاة الزور باللقيم لحين إنجاز مشروع خطوط أنابيب تغذية المصفاة.

على صعيد مطلع، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك كلف شركة نفط الكويت بإعادة طرح المشروع من جديد في اسرع وقت والحيلولة دون عدم التأخير لضمان تسليم المشروع بالتزامن مع مشروع مصفاة الزور.

وذكرت ان شركة نفط الكويت ستطرح المشروع من جديد وفقا للمعطيات الراهنة وعقب وصول قرار الإلغاء من قبل الاعلى للبترول، ووفقا لمصادر في الشركة فإن جميع مستندات الطرح الجديدة والتأهيل قد أرسلته الشركة من قبل الى المناقصات المركزية.

من جهة ثانية، اعتمد «الاعلى للبترول» الموازنة المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2018، والتي شملت اغلاق مصفاة الشعيبة في بداية ابريل المقبل إضافة الى إغلاق مصانع الأسمدة التابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية.

وكشفت عن أهم الملامح الرئيسة لميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وقالت إنه من المتوقع تحقيق زيادة في صافي الأرباح المتوقعة لتصل الى 478.7 مليون دينار، كما أنه من المتوقع زيادة إجمالي مصروفات التشغيل نظرا للتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة تعرفة الكهرباء.

وأشارت إلى أنه خلال عام الموازنة قدرت القدرة الإنتاجية للنفط الخام للكويت بـ 3.3 ملايين برميل يوميا، وقدر إنتاج النفط الخام بمعدل 2.8 مليون برميل يوميا.