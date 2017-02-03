أحمد مغربي

أصدرت شركة نفط الكويت تعميما امس يقضي بإلغاء فرق واستحداث فرق عمل جديدة تتناسب مع توسعات الشركة لتنفيذ استراتيجية 2020 بالوصول الى انتاج 3.650 ملايين برميل يوميا.

وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه تعيين 10 رؤساء فرق جدد في الشركة، حيث تمت إعادة تسمية فريق عمل دراسات حقل برقان الكبير ليصبح فريق عمل دراسات حقل برقان الكبير، وتستمر فاطمة جاسم المحميد رئيسا للفريق، وتم إلغاء فريق عمل تنمية المشاريع المكمنية، وتم استحداث فريق عمل دراسات حقل برقان الكبير، وتم تعيين عبيد منسي الشمري رئيسا للفريق.

وأصبح عبدالله الرباح رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (جنوب الكويت).

وتم تعيين سعود محمد الحداد رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (شرق الكويت)، واصبح سالم حمد السبع رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (شرق الكويت).

واشتمل التعميم على تعيين مشعل محمد المفرج رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول (ام قدير).

وفي مديرية شمال الكويت، تمت إعادة تسمية فريق عمل تطوير حقول الصابرية/ بحرة ليصبح فريق عمل تطوير حقول الصابرية، واستمر حمد احمد الزعابي رئيسا لفريق عمل تطوير حقول الصابرية، وتمت إعادة تسمية فريق عمل تطوير الحقول الجديدة (شمال الكويت) ليصبح فريق عمل تطوير الحقول الجديدة/ بحرة (شمال الكويت)، واستمر احمد خالد الجسمي رئيسا للفريق.

وفي مجموعة تطوير النفط الثقيل (شمال الكويت)، تم تعيين احمد محمد النقي رئيسا لفريق عمل تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت).

وفي مديرية التخطيط والتجارية، تمت إعادة تسمية فريق عمل ادارة المكامن ليصبح فريق عمل ادارة الاحتياطيات، وتم تعيين محمد عبدالله البحر رئيسا لفريق عمل ادارة الاحتياطيات.