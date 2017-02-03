قفزت الإيرادات الفصلية لشركة فيسبوك 50.8% مع استمرار كبرى شبكات التواصل الاجتماعي في العالم في الاستفادة من خدمات الهواتف المحمولة والفيديو.

وشكلت إعلانات الهواتف المحمولة 84% من إجمالي إير ادات الشركة من الإعلانات والتي بلغت 8.63 مليارات دولار في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر مقارنة مع 80% قبل عام.

وكان محللون توقعوا في المتوسط أن يبلغ إجمالي إيرادات الإعلانات 8.31 مليارات دولار وفقا لشركة فاكت ست ستريت أكاونت للأبحاث.

وتبدد النتائج القوية بعض المخاوف التي ثارت بعدما حذرت الشركة في نوفمبر من أن نمو الإعلانات سيتباطأ كثيرا على الأرجح بسبب الحدود المتعلقة بإجمالي عدد الإعلانات التي يمكن لموقع التواصل الاجتماعي إظهارها لكل مستخدم.

وتقول إي ماركتر للأبحاث: ان من المتوقع أن تجني شركة فيسبوك إيرادات تقارب 29.71 مليار دولار من إعلانات الهاتف المحمول في 2017 بزيادة نحو 35.2% عن 2016.

وارتفع صافي ربح الشركة العائد للمساهمين إلى 3.56 مليارات دولار أو 1.21 دولار للسهم من 1.56 مليار دولار أو 54 سنتا للسهم قبل عام.

وزاد إجمالي الإيرادات إلى 8.81 مليارات دولار من 5.84 مليارات دولار.