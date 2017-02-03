فازت المجموعة المشتركة للمقاولات بمناقصة تابعة لوزارة الأشغال العامة بقيمة 3 ملايين دينار، وبمدة تنفيذ تبلغ عامين.وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن المناقصة تتعلــــق بالقيام بأعمـــال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقــــات للطـــرق السريعــــة بالكويـــت.وتوقعت «المشتركة» تحقيق هامش ربح في السنة الأولى 4.9%، وفي السنة الثانية 5.1% من قيمة العقد، مؤكدة أن هامش الربح المذكور هي نسبة تقديرية وغير ثابتة.وارتفع سهم الشركة بنسبة 2% ليصل عند سعر 500 فلس بنهاية تعاملات أمس.

تابعة لـ «هيومن سوفت» وقّعت عقد توسعة جامعةالشرق الأوسط

قالت «هيومن سوفت القابضة»: إن شركة العربية للمشاريع التعليمية المملوكة لها، وقّعت عقدا مع وزارة المالية لتوسعة المساحة المخصصة لجامعة الشرق الأوسط الأميركية في منطقة العقيلة. وأشارت هيومن سوفت، في بيان للبورصة، إلى أن المساحة المراد إضافتها لجامعة الشرق الأوسط الأميركية 31.19 ألف متر مربع.

«التبريد»: توصية بتوزيع 25% نقداً

أوصى مجلس إدارة شركة صناعات التبريد والتخزين بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 25% من رأس المال، بواقع 25 فلسا للسهم، بقيمة 2.03 مليون دينار، وأظهرت البيانات المالية للشركة تحولها للخسائر بالربع الرابع من عام 2016، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وبحسب النتائج، بلغت خسائر الشركة 720 ألف دينار في الربع الرابع من 2016، مقابل ربح 580 ألف دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2015.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن أرباحها في 2016 بلغت نحو 3.9 ملايين دينار، مقابل ربح 3.8 مــلايين دينــار خلال عـــام 2015، بارتفـــاع نسبتـه 4%.

وأكدت الشركة، أن سبب الارتفاع في الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات التشغيلية، وزيادة مجمل الربح التشغيلي.