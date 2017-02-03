ضمن حملة «Win Big» التي أطلقها بنك الخليج بالتعاون مع لولو هايبر ماركت، تم الإعلان مؤخرا عن ستين فائزا من حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية.

وخلال الحملة التي بدأت في 22 نوفمبر واستمرت حتى 20 ديسمبر 2016، تمكن حاملو بطاقة بنك الخليج الائتمانية من الدخول في السحب تلقائيا فور شرائهم بمبلغ 10 دنانير من لولو هايبر ماركت، وزادت فرص فوزهم كلما زادت عمليات الشراء التي قاموا بها خلال فترة العرض.

وفيما يلي أسماء الفائزين في السحب: نهى عبداللطيف النجدي، سهى عبيد، بيمان محمد أوجيان، فيسلي جوا فيرنانديز، سيد حسين محبوب، كومار كامليش شيلم، سيونج جون كونج، كولين شيريل ديسوزا، كالوم ادوارد ماكوان، ساروشجورج، مشعل على الدويله، شيريا فولدا سليم، عمر انريكي الفارادو، هيتال كومار فياس، جيمس فينتورا، جايانتا ماداب سايكيا، بابو جوسيف لاتي، قبيس علي حسين، عباس علي بوهرا، دايوي لين، محمد عبدالمتين، شاندراسكار ناجاراجان، دارشان ناراسينغراو ديشموخ، كالات راميش كالات، زيد عبدالله العليان، ماهندرا بابو بوتا، البيرتو ديلاروشي هيرنانديز، جيسمون جورج، كاثرين مالار، اوني كريشنان راجاهافان، محمد ثائر الحربي، شاجي جون بويكافيلايل، نينسي جوزيف فرانسيس، جينو جورج زاشاريا، نيثا شريان برانفوت، سنديب رنكاناتم، مانيكاندان راجو راجو، فيمال اروكياراج الفونسي، كاشيش تندن، سونال جوبتا سوريش، غسان مروان دعبول، منال سليمان الكندري، أحمد رجب إمام، جيري فارجهيسي بامبامكوزهيل، وليد فهد المعراج، روهيت سينج باجهيل، بدر محمد عاشور، اوليمبيا سالاس جوزمان، اوليمبيا سالاس جوزمان، راتيش تاشانات رامان، برافين كومار راؤو، مصطفى محمود الجيار، بنيامين مانجماتي دوس، سوجيث برابا براباكاران، ماهيش كومار دهاوان، رامورثي بهاجاناثان سانتوش، اياد بسام عبداللطيف الحاج، كريشنامورثي ناتاراجان، شاه حسين محمد اوجام، سينو جوي الانجلات وغلام البشري.