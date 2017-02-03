استنادا الى استراتيجيته الرامية لتنمية وتعزيز القدرات المهنية لقواه العاملة، احتفى بنك وربة بتخريج دفعة من موظفيه الذين حصلوا على شهادات معتمدة في عدد من التخصصات والمجالات في القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع المصرفي الإسلامي بشكل خاص بحضور ممثلين للإدارات التنفيذية للبنوك الكويتية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لرفع فاعلية أداء البنك من خلال تأهيل وتزويد طاقمه بالمعايير الاحترافية العالمية.

وأقيم الحفل الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية في غرفة تجارة وصناعة الكويت في 17 يناير من العام الحالي، حيث تم خلاله تخريج 11 موظفا من موظفي بنك وربة من مختلف المجالات المصرفية المختلفة بالإضافة الى مجموعة من موظفي البنوك المحلية.

وفي هذا السياق، قال شاهين الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة: إن الاستثمار في تنمية قدرات وإمكانيات موظفينا الذين ننظر إليهم لكونهم العضد الأساسي لنجاحاتنا يتماشى مع خطتنا التدريبية التي تعتمد على تطوير مهارات موظفينا لاسيما العمالة الوطنية بالدرجة الأولى، لإعدادهم وتأهيلهم بما يمكنهم من تأدية واجباتهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية وإعطائهم الفرصة لتوسيع آفاقهم المهنية لابتكار حلول وخدمات مصرفية متميزة وفريدة من نوعها الأمر الذي سينعكس إيجابا على رضا عملائنا.