أعلنت شركة بروة العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية، الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت للشركات العقارية الاستثمارية في الكويت من تنظيم شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في فندق الريجنسي الكويت بمشاركة 40 شركة كويتية ودولية.

وأوضح المدير التنفيذي في الشركة عمار الهنائي أن هذا الحدث العقاري الاستثنائي على مستوى الكويت والخليج والمنطقة يعتبر من أهم الأحداث الاقتصادية التي تقام في المنطقة والذي يترقبه غالبية المستثمرين والمتداولين في السوق العقاري.

وأشار إلى أن الشركة ستطرح خلال المعرض مشروع تمليك شقق وفلل في منطقة صلالة المنطقة الأكثر جمالا واعتدالا على مستوى الخليج والتي تسجل نموا ملحوظا باستقطاب السياح من المناطق الخليجية والعربية وبعض الأجزاء من العالم لتتوافر فيها فرصة للاستثمار في المجال العقاري والسياحي، والتي توفر عوائد ممتازة للمستثمرين.

وأضاف: «بروة» ستطرح مشاريع أخرى في عمان في ولايات صحار والسويق وبركاء خلال المعرض بأسعار مناسبة جدا الأراضي السكنية، وأن المساحات تبدأ من 600 متر مربع وتتميز أغلبها بقربها من المناطق الحيوية.

ودعا الهنائي جميع المستثمرين الراغبين في شراء العقارات الخارجية وتحديدا عقارات عمان زيارة المعرض وجناح الشركة للتعرف عن قرب على المشاريع المعروضة ومميزاتها.