أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في ديسمبر بسبب زيادة كبيرة في تكلفة الطاقة لكنها لم ترتفع إلا قليلا بعد استبعاد أسعار الطاقة المتقلبة.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن أسعار المنتجين الصناعيين زادت 0.7% على أساس شهري في ديسمبر بينما ارتفعت 1.6% على أساس سنوي لتسجل أسرع وتيرة سنوية في نحو 4 أعوام.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة تبلغ 0.4% و1.3% على الترتيب.

وكان المحرك الرئيسي للزيادة هو الارتفاع الكبير في تكلفة الطاقة التي صعدت أسعارها 2.1% على أساس شهري و3.9% مقارنة مع مستواها قبل عام.

ومع استبعاد أسعار الطاقة المتقلبة ارتفعت أسعار المنتجين 0.3% على أساس شهري و0.9% على أساس سنوي.

ودعم ارتفاع أسعار الطاقة أيضا أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في يناير لتبلغ 1.8% على أساس سنوي وهو المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي لكن التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والأغذية غير المصنعة بلغ 0.9% فقط.