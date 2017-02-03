أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت قررت ترسية أكبر عقودها لتطوير وتحسين إنتاج النفط ومعالجة المياه المصاحبة في 12 مركز تجميع للنفط في حقل برقان بقيمة 675 مليون دولار.

وقالت المصادر: ان الشركة اخذت الموافقات الرسمية لترسية المشروع الضخم الذي تم تقسيم العمل فيه على 3 مراحل بحيث تتركز كل مرحلة في التخلص من المياه المصاحبة في 4 مراكز لتجميع النفط في الحقل.

وذكرت المصادر ان 3 شركات محلية فازت بالعقود، وسيتم توقيعها رسميا خلال الاسابيع المقبلة.

وتهدف شركة نفط الكويت الى الحفاظ على طاقة حقل برقان الإنتاجية الإجمالية عند 1.7 مليون برميل يوميا.